FIUMICINO - Un incotro per discutere sulle strategie per migliorare l’accessibilità delle spiagge e degli stabilimenti di Fiumicino: presso lo stabilimento Marina del Rey di Fiumicino, si sono riuniti il presidente di FederBalneari Fiumicino, Alberto Cecere, il presidente della Rete di Imprese del Lungomare della Salute, Marco Lepre, l’assessore regionale alla Tutela del Territorio, Fabrizio Ghera, il presidente di FederBalneari Italia, Marco Maurelli, e il presidente di Fiaba, Stefano Maiandi.

L’evento si è, appunto, concentrato sulle strategie per migliorare l’accessibilità delle spiagge e degli stabilimenti di Fiumicino, con un’attenzione particolare rivolta alle persone con disabilità. In questo contesto, è stata sottolineata l’importanza di promuovere un turismo che sia non solo sostenibile, ma anche inclusivo, garantendo a tutti la possibilità di fruire delle bellezze naturali del litorale in modo equo e rispettoso dell’ambiente.

A margine dell’incontro, i partecipanti hanno effettuato un sopralluogo in alcuni stabilimenti balneari del litorale di Fiumicino, con l’obiettivo di valutare lo stato delle infrastrutture e identificare possibili aree di miglioramento. Questa visita ha anche permesso di individuare i siti dove avviare progetti pilota per l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, a supporto di un turismo più sostenibile.Sarà creata una “Rete di imprese” affiliata alla FederBalneari.

Dodici tra stabilimenti e chioschi si sono uniti per affrontare i tanti problemi presenti lungo il tratto costiero sul lungomare della Salute di Fiumicino.

L’incontro ha inoltre, messo in luce l’importanza della collaborazione tra amministrazioni locali, associazioni di categoria e stakeholder regionali per lo sviluppo di politiche efficaci e lungimiranti. Tre sono stati i punti chiave discussi: il primo riguarda la creazione di un modello turistico che, con il coinvolgimento di Aeroporti di Roma (AdR), inserisca Fiumicino in un circuito in grado di attrarre flussi turistici significativi; il secondo è focalizzato sull’accessibilità inclusiva, che deve facilitare l’accoglienza per tutti i visitatori; il terzo punto concerne la sostenibilità, con un’attenzione particolare ai processi di biodiversità.

«Il nostro impegno è rivolto a creare un litorale che sia non solo accogliente e attrattivo, ma anche all’avanguardia in termini di accessibilità e sostenibilità. Lavoriamo in sinergia con le associazioni di categoria e le istituzioni regionali per realizzare un modello di turismo di qualità, settore strategico per l’economia del territorio, che sia inclusivo e rispettoso dell’ambiente», ha dichiarato il sindaco Mario Baccini che ha incontrato, a latere della riunione, una delegazione dei partecipanti.