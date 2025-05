MONTALTO - Grande partecipazione all’incontro “Migranti, prima di tutto i doveri”, che si è svolto giovedì nel complesso monumentale di San Sisto, a Montalto di Castro, e a cui ha preso parte la deputata Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia; il deputato Mauro Rotelli e l’europarlamentare Antonella Sberna. A portare i saluti, in collegamento telefonico per via di impegni istituzionali, il consigliere regionale Giulio Zelli.

«Fino ad ora lo Stato ha consegnato a chi arriva in Italia solo una lista dei diritti: da ora dovranno essere chiari anche i doveri, perché è fondamentale il rispetto delle nostre leggi”, hanno detto in apertura il coordinatore provinciale Fdi, Massimo Giampieri, e il responsabile del Circolo di Montalto, Emanuele Miralli, organizzatori dell’evento. Compito di illustrare nei dettagli la proposta di legge elaborata da Fdi, che mira a modificare il decreto legislativo 25 del 2008, a Kelany.

“All’opuscolo informativo che viene attualmente consegnato ai migranti, è necessario aggiungere una Carta dei doveri chiara e dettagliata, in cui si ribadisce il rispetto delle norme italiane”, ha spiegato la deputata, sottolineando: “Chiare devono essere anche le conseguenze concrete in cui si incorre nel caso le nostre leggi vengano trasgredite”. Il deputato Rotelli e l’europarlamentare Sberna hanno poi sottolineato come “questa misura rappresenta il primo passo di una campagna mirata a promuovere una reale integrazione fondata sul rispetto reciproco, che ha come precondizione l'adesione al modello valoriale e ordinamentale della Repubblica”. Il convegno si è concluso con i ringraziamenti di rito e una promessa: “Continueremo a lavorare pancia a terra per ripagare la fiducia degli italiani".

