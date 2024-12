FIUMICINO - Nei giorni sscorsi, nel corso di una conferenza per sensibilizzare sulla donazione degli organi, il sindaco Mario Baccini ha illustrato anche i progetti in corso per migliorare i servizi sanitari del comune di Fiumicino. In particolare, il sindaco Baccini ha annunciato la prossima realizzazione dell’ospedale di prossimità, pensato per trattare i codici bianchi e gialli, con l’obiettivo di fungere da filtro per i pronto soccorsi ospedalieri. «Manca solo l’ultimo parere per l’approvazione definitiva», ha dichiarato il sindaco.

Baccini ha anche sottolineato l’importanza di rafforzare i servizi per la popolazione anziana.

Un progetto prevede la creazione di una RSA di primo livello nella parte nord del comune, in linea con l’aumento demografico, che ha portato Fiumicino a contare circa 90.000 residenti. Inoltre – come detto – è stata ribadita la necessità di sensibilizzare i cittadini sulla donazione di organi, con l’aiuto della mappa nazionale del Centro Trapianti.

L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della donazione e incrementare il numero di donatori. L’oospedale di prossimità è una delle strutture più attese per quanto riguarda la sanità locale. E con questi ultimi passaggi il progetto potrà diventare finalmente realtà.