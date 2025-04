VETRALLA - Fare Verde a Vetralla per ripulire i boschi di Sant’Angelo.

Effettuato nella mattinata di sabato un intervento di pulizia straordinaria in zona fontanile Sant’Angelo a Vetralla. I gruppi di Fare Verde di Vetralla, Sutri e Viterbo, insieme ai volontari di Pulizia Estemporanea e a tanti cittadini di Vetralla, hanno liberato da un’enorme quantità di rifiuti un sito nelle vicinanze del convento.

«Abbiamo restituito decoro a un’area nei pressi del convento di Sant’Angelo, nel cuore della splendida zona di Monte Fogliano – così la responsabile provinciale Fulvia Amadeo –. È davvero triste constatare quanta inciviltà porti alcune persone a deturpare l’ambiente con tanta leggerezza. Ma è altrettanto bello vedere quante mani si uniscono per rimediare, con impegno e amore per la natura».

Sono stati raccolti rifiuti di vario genere, alcuni dei quali hanno richiesto anche l’intervento sul posto dei carabinieri di Vetralla per verificare la possibilità di risalire a chi si è reso protagonista di questo scempio.

Abbiamo sensibilizzato gli organi competenti per l’installazione in zona di fototrappole per scoraggiare queste vergognose azioni.

©RIPRODUZIONE RISERV