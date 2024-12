I carabinieri della Compagnia di Caprarola, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale lungo la strada provinciale Valle di Vico, disposti al fine di prevenire i furti in danno di auto/camper in sosta, nonché di attività commerciali, hanno notato la conducente di un veicolo che, alla loro vista, ha tentato di fare inversione per sfuggire al controllo. Tuttavia, grazie alla loro prontezza, sono riusciti a bloccare il veicolo e a identificare la donna, una 50enne di Viterbo con precedenti di polizia, che ha provato a giustificarsi affermando, prima di aver sbagliato strada, e poi di avere fretta di raggiungere alcuni amici per cena. I carabinieri l’hanno perquisita e hanno trovato nella borsa della donna circa 7 grammi di cocaina suddivisi in due dosi. Poco dopo, è stato fermato per un controllo un 34enne, residente in provincia, che nascondeva nelle scarpe una dose di circa 2 grammi di cocaina. La donna è stata denunciata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e le è stata ritirata la patente di guida. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Viterbo quale assuntore di sostanze stupefacenti.