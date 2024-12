L’ex prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, è indagato per falso e abuso d’ufficio nell’ambito di due inchieste parallele aperte dalla procura. I fatti risalgono al 2021. I fatti risalgono al 2021. Nel primo caso l’ex prefetto avrebbe fatto in modo di autorizzare un matrimonio in piena pandemia presso l’agriturismo di Stefano Caporossi, indagato con la moglie insieme al prefetto, mentre nell’altro caso deve rispondere di abuso d’ufficio nel riconteggio delle schede elettorali delle elezioni comunali a Corchiano.

Giovedì mattina Bruno è comparso davanti al gup di Viterbo per l’udienza preliminare che però è stata aggiornata ad anno nuovo per difetto di notifica