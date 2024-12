CERVETERI – A Vetralla emozioni fortissime per la prima vittoria etrusca al femminile di Ilaria Colonnelli. A Fano braccia al cielo per Carmine Buccilli. Una grande doppietta per l’Etrusca Atletica a cominciare dal trionfo di quest’ultimo nella ventesima edizione della "Collemarathon", la maratona internazionale che dalle alture di Barchi arriva sotto la meravigliosa Finish line posizionata all'arco d'Augusto di Fano. Da evidenziare che il portacolori ha riportato ad un atleta italiano che mancava dal 2016, dopo una cavalcata solitaria ha tagliato il traguardo con più di 5 minuti sul secondo arrivato facendo segnare un crono di 2 ore, 27 minuti e 54 secondi; un vero orgoglio per tutta la squadra. A Vetralla poteva essere doppietta se Adolfo Macolino non avesse dovuto rallentare e accontentarsi del secondo posto. Ilaria Colonnelli intanto è prima nel trofeo “Uomo cavallo”. «Nel vortice di emozioni, nel ritmo accelerato dei miei battiti cardiaci, un senso di incredibile eccitazione che mi avvolge – parla la vincitrice - sono una donna di 44 anni, un'instancabile runner».

