CERVETERI - È entrato nel cuore della notte in casa, passando dalla stanza dei bambini che in quel momento erano nel loro letto a dormire e dopo aver prelevato qualche orologio ed effetto personale sono fuggiti attraversando i giardini delle altre abitazioni limitrofe.

A essere svegliata da un incubo che diventa realtà, una famiglia della frazione di Valcanneto. «Hanno aperto la finestra che accede alla camera da letto con i bambini che dormivano», racconta la signora Chiara sui social dove ha condiviso il video di uno dei malviventi mentre si dà alla fuga, con calma, dal giardino dell’abitazione. A far desistere il ladro (o ladri, è ancora da capire, ndr) il micio di casa che ha svegliato la famiglia. «Sono passati anche nei giardini degli altri». Ma non è tutto. Sempre dalle telecamere di videosorveglianza la famiglia ha potuto notare ignoti che si aggiravano tra le auto in sosta magari alla ricerca di qualche oggetto di valore lasciato dai proprietari all’interno dell’abitacolo.

Purtroppo non è la prima volta per la frazione etrusca dover far i conti con i malviventi. «Sono in contatto con le forze dell’ordine», ha intanto spiegato il presidente del comitato di zona specificando come nell’ultimo periodo i controlli sul territorio siano diventati più assidui, anche se purtroppo la piaga non si arresta. E per questo motivo ora sta valutando un incontro tra cittadini e forze dell’ordine così da “carpire” consigli utili per difendersi da visite non gradite. «Uno dei consigli che possiamo dare - ha aggiunto - è quello di chiamare il 112 se si avvertono rumori strani o allarmi che suonano». Solo così le pattuglie in servizio potranno intervenire celermente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA