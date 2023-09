CERVETERI – In fiamme gli alberi di via Zambra, tra cui ulivi. Incenerite le recinzioni di alcuni campi agricoli, segnali stradali e sterpaglie. Non c’è pace in terra etrusca, gli incendi proseguono senza sosta. Che ci sia dietro la mano dei piromani ora è stato confermato anche dalla stessa Protezione civile comunale di Cerveteri in azione anche l’altro pomeriggio intorno alle 18.30 per domare il rogo scoppiato in via di Zambra nei pressi di una pineta. Volontari in campo assieme agli agenti di Polizia locale in località La Beca con 3 moduli Aib e l’autobotte da 10mila litri. Fortunatamente dopo circa 4 ore la situazione è tornata alla normalità ma i raid a Cerveteri ormai non si contano più. «Siamo intervenuti su diversi fronti – ha detto giorni fa pubblicamente Renato Bisegni, responsabile della Prociv – e a quanto pare questa stagione non è conclusa. Ritengo ci siano pochi dubbi sul fatto che tutti gli incendi siano dolosi. Lo scorso anno forse furono anche di più ma quelli di quest’anno sono stati sempre estesi costringendo uno spiegamento importante di uomini e mezzi».

