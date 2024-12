CERVETERI – Non c’è pace in terra etrusca, esplode il quinto incendio in pochi giorni. Dopo San Paolo e via della Porazzetta va in fiemme via delle Migliorie Passo di Palo e dietro c’è sempre l’ombra dei piromani. In azione i volontari della protezione civile comunale assieme ai vigili del fuoco di Cerenova. Danni provocati dal rogo che ha coinvolto un campo di grano, delle balle di fieno e anche un magazzino utilizzato per il deposito degli attrezzi agricoli andati completamente distrutti così come recinzioni ferro e vegetazione. Oltre ai membri della protezione civile, sul posto con ben tre equipaggi anti-incendio boschivi, anche i carabinieri della stazione locale. Il provvidenziale intervento e l’assenza del vento fortunatamente hanno circoscritto l’evento in questa zona periferica di Cerveteri. Nessun disagio alla circolazione stradale. I precedenti incendi erano esplosi nell’area tra San Paolo e via della Porazzeta. Per la campagna antincendi boschivi 2024 la Regione Lazio ha stanziato circa 8milioni di euro come previsto dall’ultimo piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e Cerveteri risulta tra i comuni che ne beneficerà con l’aumento di uomini e mezzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA