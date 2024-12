MONTALTO DI CASTRO - Il Comitato "No Fotovoltaico Selvaggio" di Montalto di Castro e Pescia Romana ha sollevato nuovamente un grido di allarme riguardo la situazione della viabilità nella zona Quartuccio, dove i lavori legati all'installazione di cavidotti e allacci per i campi fotovoltaici sono in corso da mesi.

Gli abitanti della zona denunciano che, da oltre un anno, la sicurezza stradale è gravemente compromessa, rendendo difficile il transito anche per i mezzi di soccorso, come ambulanze, che sono costrette a procedere a passo d'uomo.

Il comitato ha chiesto al Comune di Montalto di Castro di intervenire con decisione per ripristinare una viabilità sicura e garantire ai residenti una strada transitabile senza problemi. Nonostante le sanzioni che vengono imposte alle ditte che stanno eseguendo i lavori, la situazione non sembra migliorare, e la frustrazione tra gli abitanti continua a crescere.

Una richiesta chiara e urgente è stata avanzata: «Rimettere in sicurezza le strade per il bene della comunità, garantendo un accesso adeguato per i mezzi di soccorso e per tutti i cittadini che vivono nell'area interessata».

Lo strumento dell'ordinanza sindacale, come già era accaduto, potrebbe essere utilizzato per bloccare i cantieri che stanno arrecando disagi ed obbligare a ripristinare immediatamente il manto stradale, le cunette e tutte le parti danneggiate lungo il percorso, ripristinando decoro e soprattutto sicurezza.

