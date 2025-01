LADISPOLI – Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2025, i carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza differita, un uomo di 36 anni, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna, con braccialetto elettronico e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel dettaglio, la vittima, dopo aver temporaneamente rimosso il dispositivo anti-stalking per incontrare l'ex partner, ha denunciato di essere stata aggredita dall'uomo con schiaffi, pugni e calci al volto. L'aggressore, dopo l'episodio, si è dato alla fuga. Grazie alle ricerche dei militari, l'uomo è stato rintracciato e arrestato poco dopo.

La vittima, trasportata presso l'Aurelia Hospital di Roma per le cure mediche del caso, è stata giudicata guaribile in 20 giorni.

L'uomo, terminati gli adempimenti di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.