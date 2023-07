Anche nel Lazio tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale e Postale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali le innovazioni legate al mondo della logistica.

La prima iniziativa gratuita di Poste Italiane, sull’Educazione Digitale, è in programma domani mercoledì 5 luglio, in diretta a partire dalle ore 10, e si può accedere direttamente senza la necessità di iscriversi, al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale-evento-5-luglio-2023.html.

Durante la sessione, della durata di circa un’ora e dedicata a tutti i cittadini per promuovere la conoscenza degli strumenti tecnologici e digitali ormai parte integrante della nostra quotidianità, verrà illustrata una panoramica sulle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e digitale, come ad esempio l’acquisto in sicurezza dalle piattaforme di e-commerce, l’utilizzo dei sistemi di pagamento digitali, le modalità di accesso ai servizi forniti da aziende e Pubblica Amministrazione.

Per partecipare alla secondo appuntamento, sempre in programma domani mercoledì 5 luglio ma dalle ore 17:00, basta presentare la domanda via chat al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-sui-servizi-del-recapito.html.

Durante la sessione dal titolo “Nuovi modelli, trend, tecnologie nelle spedizioni e nella logistica”, il relatore Simone Balbi, Responsabile dell’offerta consumer e on line nella divisione Posta Comunicazione e Logistica di Poste Italiane, illustrerà le principali tendenze presenti nel settore.

Oggi, infatti, anche i negozi fisici creano una nuova sinergia con l’e-commerce proponendosi come punti di ritiro, dando così vita ad un modello ibrido, a questo si aggiungono le cassette di impostazione della corrispondenza smart dotate di sensori che razionalizzano il processo di ritiro della posta e le consegne a guida autonoma nelle aree a traffico limitato o ad alta intensità abitativa.

Le iniziative si inseriscono nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite