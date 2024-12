TARQUINIA - Ognuno può fare la sua parte per salvare il pianeta!" Il motto ha risuonato all'Ecofesta, dove tanti bambini si sono divertiti imparando.

«Ringraziamo la Scuola Primaria Corrado e Mario Nardi per averci ospitato e tutti i bambini della quarta e quinta elementare che hanno partecipato ai nostri giochi ed hanno assistito allo spettacolo teatrale "Per un pugno di stracci" a cura dell'associazione Il Clownotto», commentano dalla Riecam Scarl, la società che ha in gestione l’igiene urbana della città di Tarquinia e che ha organizzato la giornata di festa.

«Sono stati tanti anche i bambini e gli adulti che sono venuti a trovarci presso il parco giochi di Piazzale Europa e hanno realizzato divertenti "saltapallina" e "scopette" con materiale riciclato, nonché quelli che ci hanno aiutato a pulire il parco con la passeggiata ecologica e che hanno partecipato al workshop sulla bioplastica compostabile». ©RIPRODUZIONE RISERVATA