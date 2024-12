CAPRAROLA - «Pozzi geotermici esplorativi a Caprarola? I cittadini mostrano i muscoli agli enti conoscendo i propri diritti e gli strumenti a propria tutela offerti dalle norme italiane ed europee. Cittadini ed espropriati. Tutelarsi presto e bene. Come? Lo strumento principe che la legge offre per tutelarsi è l’intervento nel procedimento oltre che il contenzioso ma che, solo per ora, non prenderemo in considerazione». A parlare, in una nota, Fabio Governatori, che spiega: «L’Intervento nel Procedimento consiste nel redigere il Dap Documento di analisi del procedimento ed essere utilizzato essenzialmente a questi principali obiettivi: evitare l’esproprio; presentare osservazioni all’amministrazione; trattare con l’amministrazione; determinare, eventualmente, correttamente l’indennità provvisoria e quella definitiva; in tutti i casi in cui si deve diffidare l’amministrazione a porre, o non porre, in essere un atto ed evidenziare le responsabilità anche personali di amministratori e dipendenti».

«Il Dap - prosegue Governatori - rappresenta l’elemento principe che il cittadino e espropriato utilizza per fissare sin da subito i “paletti giuridici” a sua tutela dentro i quali deve operare l’amministrazione. Tutto ciò affinché l’amministrazione sappia con chiarezza quali Leggi sta eventualmente trascurando, tralasciando, violando o potrebbe in seguito violare (invece di scoprirlo, come molto spesso avviene, in un futuro contenzioso, con un conseguente aggravio di costi per l’erario), che eventuali comportamenti superficiali, ricadranno a loro danno, che i cittadini non sono “sudditi” a nessuno, che se chiamati a rispondere alla Corte dei Conti, non potranno giustificarsi affermando che le norme europee sono di difficile interpretazione, perché con il Dap vengono loro forniti tutti gli strumenti per conoscerle ed applicarle», conclude.

