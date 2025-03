FIUMICINO - Attese, promesse e tavoli chiusi senza intese. Alla fine è arrivata la rottura. Le rappresentanze sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno ufficialmente proclamato uno sciopero di quattro ore per il prossimo 9 aprile, dalle 10:30 alle 14:30, denunciando il mancato accordo con l’azienda Éasyjet dopo la chiusura negativa della seconda fase della procedura di raffreddamento. Secondo quanto riferito dai sindacati, la decisione è maturata al termine di un confronto che, pur partito con alcune aperture da parte della Compagnia, non ha portato risposte soddisfacenti alle richieste fondamentali della categoria. “Le proposte aziendali – si legge nella nota – sono rimaste insufficienti e non rispondono alle esigenze concrete dei lavoratori”.

A pesare nella scelta della mobilitazione sono state soprattutto le condizioni sempre più difficili imposte dal sistema dei turni, l’aumento della flessibilità richiesta e la progressiva mancanza di tutele. “Da mesi chiediamo con forza un riconoscimento concreto del nostro lavoro – denunciano i rappresentanti sindacali – ma continuiamo a ricevere solo pressioni al ribasso, senza alcuna disponibilità al dialogo”. Con questa azione, i sindacati vogliono lanciare un segnale chiaro contro “il deterioramento delle relazioni industriali” e contro una gestione aziendale definita ormai “unilaterale e verticistica”.

Nei prossimi giorni verrà convocata un’assemblea unitaria per organizzare la partecipazione allo sciopero e discutere eventuali iniziative successive. Il messaggio, rivolto a tutte le lavoratrici e i lavoratori, è diretto: “La partecipazione sarà fondamentale. Solo insieme possiamo farci ascoltare”.