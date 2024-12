SANTA MARINELLA – Il responsabile cittadino del Comitato Sud chiama Nord Massimo Boriello, risponde alla lista civica Cittadini al Centro, che chiedeva rispetto per gli studenti in merito ad alcune dichiarazioni fatte dallo stesso Boriello.

“L’umiltà è una parola abusata da questi rappresentanti, dai quali non ci sentiamo per niente rappresentati – afferma il presidente del Comitato - io sono un cittadino di Santa Marinella dal 2014 e papà di un bambino che frequenta le scuole elementari. Per questo motivo e per mero senso civico mi frappongo tra i bambini e la società che non va.

Ascolto i cittadini, i genitori e i ragazzi. Assieme a Stefano Marino proponiamo soluzioni, chiedendo spiegazioni all’amministrazione.

Gli unici che hanno provato ad utilizzare gli alunni per farsi propaganda sono proprio i nostri amministratori, ma hanno la memoria corta. Io sono un ingegnere, dirigente di un’azienda privata, e non ho interesse a fare carriera politica.

Lo so che per questi signori è un’anomalia. Non avere interessi personali e fare qualcosa per la comunità. L’ottimo lavoro della delegata alla mensa e di questa amministrazione in generale è sotto gli occhi di tutti.

Che dire, forse il gruppo di maggioranza Cittadini al Centro non sa che il pane e la frutta che vorrebbero donare al canile non sono alimenti da cane, ma avranno confuso il canile con il porcile. Questa confusione è dilagante e purtroppo tocca anche la nostra città e le stanze delle istituzioni, come tutti sappiamo.

È tempo che ognuno faccia bene il proprio lavoro, che rispetti il mandato ricevuto dai cittadini e che questa amministrazione faccia un bagno di umiltà, perché di cose che non vanno ce ne sono tante”.

