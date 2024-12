FIUMICINO - Ha lasciato un gran vuoto ed una profonda tristezza la notizia che Francesco Romanelli, vice comandante della Polizia Locale di Fiumicino e punto di riferimento per l’intera comunità locale, è venuto a mancare questa notte all’età di 73 anni. IN pensione dal 2017 attualmente incaricato dal sindaco nel coordinamento attività comunali cerimoniale in e per l’areoporto Leonardo Da Vinci. Un uomo sempre sorridente, cordiale e disponibile, lo caratterizzava una gentilezza tipica di “altri tempi”. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutta la comunità di Fiumicino che ha sempre avuto in Romanelli una persona di fiducia, sempre pronta ad ascoltare e ad aiutare chiunque ne avesse bisogno.

“Francesco Romanelli è stato un pilastro della nostra comunità, una persona che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico con una passione e un impegno che pochi possono vantare. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, perché Francesco era un amico per tutti noi e ha saputo farsi apprezzare da generazioni di cittadini e colleghi. Un uomo che credeva profondamente nel valore del servizio pubblico e che ha incarnato perfettamente lo spirito di dedizione e amore per il nostro territorio durante tutta la sua carriera. Esprimo a nome dell’intera amministrazione comunale il mio più sincero cordoglio alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi. La sua memoria rimarrà indelebile.” dichiara il Sindaco Mario Baccini.

Il messaggio dell’ex sindaco Esterino Montino: “La scorsa notte ci ha lasciati improvvisamente Francesco Romanelli: è una notizia che mi addolora molto. Conoscevo molto bene Francesco che negli anni in cui sono stato sindaco di Fiumicino è stato un collaboratore prezioso e di grande valore. Il suo lavoro al “Leonardo Da Vinci” gli era valso il soprannome di “ambasciatore dell’aeroporto” dove, ormai, era un punto di riferimento insostituibile non solo per il Comune, ma anche per chi lavora allo scalo internazionale”.

“Nella notte è venuto a mancare Francesco Romanelli, figura nota e stimata su tutto il territorio- così in una nota Il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca- È una grave perdita per tutti noi. Francesco Romanelli, arrivato da Roma a Fiumicino alla fine del 1976, dopo aver vinto il concorso nei Vigili Urbani, dal 1° luglio del 1977 aveva preso servizio allo scalo internazionale occupandosi della pubblica sicurezza e ricoprendo dal 1999 il ruolo di comandante del “Nucleo della Polizia locale In pensione dal 1° ottobre 2017, non si è fermato un attimo per il bene dell’aeroporto e di tutto il territorio. In questo momento di immenso dolore ci stringiamo intorno a Leda e ai suoi figli, a cui va un grande abbraccio”.

La Polizia Penitenziaria USAT Aeroporto Fiumicino ha voluto omaggiarlo con un ricordo speciale: "Caro Francesco, proprio in prossimità del Natale ci lasci e questo non va bene. La tua presenza, la tua attività, il tuo zelo non devono mancare ma soprattutto tu: un uomo integerrimo, un lavoratore pronto, puntuale e generoso, con tutti. Per queste ragioni il Sindaco ha voluto che tu continuassi a operare sul territorio, sorridente e competente, al punto di essere definito “Ambasciatore dell’Aeroporto”. Nella tua lunga carriera professionale, hai saputo mostrare la tua vera essenza, quella di un uomo trasparente e onesto che ha dedicato tutta la sua vita al dovere, al servizio e al bene del cittadino, alla tutela alla sicurezza in ambito aeroportuale. Un ringraziamento speciale a te, il tuo esempio di professionista impeccabile, servirà alle generazioni future, in questo nostro mondo sempre bisognoso di figure nobili. Ciao Francesco Amico di tutti.