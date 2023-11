LADISPOLI – Ancora perdita d’acqua in città. due ne sono state segnalate in questi giorni, una sul ponte di via Roma che attraversa il fiume Vaccina. Qui gli operai sono entrati subito in azione perché il getto era molto forte e in pochi minuti già si era formato un lago nella zona. La seconda fuoriuscita d’acqua è in via Napoli ma in questo caso dallo scorso week end. Non è chiaro come sia possibile che a pochi metri di distanza mesi fa sia avvenuta la stessa cosa. I residenti continuano a segnalare queste anomalie in molte zone del territorio e l’aspetto più grave, con l’avvento di Acea, è che gli interventi non sembrano essere così tempestivi rispetto a quando a gestire il servizio, e naturalmente anche le emergenze, era la municipalizzata Flavia Servizi.

