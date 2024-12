Incidente per due moto questa mattina a Civita Castellana. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 lungo la Flaminia tra il Comune di Rignano Flaminio e quello di Civita Castellana a pochi metri dal bivio per Civita Castellana. Per cause ancora in corso d’accertamento due moto sono uscite fuori strada. I due centauri sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che, viste le condizioni di uno dei due, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il più grave è stato quindi trasportato al Gemelli di Roma mentre l’altro a Belcolle. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Civita Castellana per i rilievi finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e per la gestione della viabilità che ha subito rallentamenti.