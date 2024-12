I carabinieri della Compagnia di Tuscania, impegnati in un costante presidio del territorio, hanno concluso un lo scorso intenso fine settimana con la denuncia a piede libero di due persone all’autorità giudiziaria e la segnalazione di otto giovani all’autorità prefettizia.

Le operazioni, condotte nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal comandante della Compagnia di Tuscania, hanno permesso di garantire la sicurezza dei cittadini e di contrastare fenomeni di illegalità nell’ultimo week end d’estate.

In particolare, nel corso dei servizi di controllo stradale, i militari hanno deferito all’autorità giudiziaria un giovane trovato in possesso di un coltello a serramanico, denunciandolo per porto illegale di arma. Un secondo giovane è stato denunciato per guida sotto l’influenza di stupefacenti.

Sempre nel corso dei servizi, gli uomini dell’Arma hanno identificato otto giovani coinvolti in episodi di consumo di sostanze stupefacenti lungo il litorale, segnalandoli alla Prefettura.