CIVITAVECCHIA – Ancora droga alla Casa Circondariale di Civitavecchia, intercettata dagli agenti della Polizia penitenziaria. L’allarme è scattato nella giornata di sabato, quando un uomo anziano si è presentato ai colloqui del carcere per incontrare il figlio detenuto per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’atteggiamento del 70enne ha insospettito gli agenti del dottor Egidio Giramma, che hanno seguito con discrezione tutti i movimenti dei due soggetti. Quando il padre ha estratto la droga, cocaina e hashish e l’ha passata al figlio con un gesto fulmineo, la Polizia penitenziaria è entrata in azione interrompendo lo scambio e procedendo a una perquisizione. Alla fine padre e figlio sono stati arrestati. Non è escluso che la droga fosse destinata al mercato dello spaccio interno alla Casa Circondariale.