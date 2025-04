CERVETERI – Ancora guasti idrici a Cerenova e Campo di Mare. Da sabato i residenti sono alle prese con anomalie in molte zone con abbassamenti di pressione o addirittura totale mancanza di servizio. Tra via Satrico all’incrocio tra via Chiusi i vigili del fuoco erano pure intervenuti per transennare una mega voragine con annessa perdita dell’acqua. «Acea Ato 2 – parla la sindaca, Elena Gubetti – ha reso noto un guasto improvviso alla condotta idrica che da diverse ore riguarda la frazione di Cerenova. La società si è immediatamente attivata per la riparazione al fine di riprendere le normali condizioni del servizio». Segnalazioni che arrivano da molte abitazioni in via Todi, via Sterpeto, via Trevignano, via Fiesole, via Volterra, via dei Pioppi, via Sova, via Ippocampo, via dei Tirreni, via Oriolo, via Moresca Mare, viale Fregene, via Orbetello, largo Finizio, via Marini, via Pietro Alfani e molte altre zone di queste due località.

