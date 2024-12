CERVETERI – La scorsa settimana i rifiuti dati alle fiamme dagli incivili. Ora aumentano invece le mini discariche di fronte ai complessi condominiali della frazione balneare di Cerenova. Un problema di non facile soluzione quando convivono i residenti e i villeggianti che hanno le loro seconde case ma non sono ancora censiti dal Comune. In più ci si mettono gli “sporcaccioni” cronici ad aggravare il contesto di degrado nel centro urbano. I residenti non ne possono più. Lavoro extra anche per i netturbini. «A prescindere che i primi incivili sono coloro che hanno gettato l’immondizia in questo modo – segnala la signora Roberta -, cosa fare come esercente di un’attività che confina con questo squallore se non avvisare i vigili urbani già da 10 giorni? Gli agenti hanno risposto per l’ennesima volta dicendomi che faranno un sollecito a chi di competenza e intanto i giorni passano e il disagio persiste».

©RIPRODUZIONE RISERVATA