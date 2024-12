Una donna di Nepi di 68 anni è ricoverata in prognosi riservata al policlinico Gemelli in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi a Nepi.

Per cause ancora in corso d’accertamento, intorno all’ora di pranzo la donna, che stava camminando lungo via Roma, è stata investita da un camion.

Soccorsa dal 118 i sanitari, considerata la gravità delle ferite riportate, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato la donna in codice rosso al Gemelli. Da quanto si è potuto apprendere la 68enne è ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono interventi anche i carabinieri di Civita Castellana per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.

Sull’incidente è intervenuto anche il sindaco di Nepi, Franco Vita, che sulla sua pagina social esprime la sua «vicinanza a nome di tutti i nepesini alla figlia con la speranza che la mamma riesca a superare le conseguenze dell’incidente».