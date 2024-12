SANTA MARINELLA - È stata una Pasqua movimentata per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia che hanno dovuto effettuare una serie di interventi per soccorrere una donna in difficoltà e per mettere in sicurezza tetti e pali a rischio caduta per il forte vento. Il giorno di Pasqua, intornio alle nove del mattino, i pompieri sono accorsi in via IV Novembre, all'altezza del civico 39, dove una donna, intenta a stipare degli oggetti dentro il contenitore di un letto matrimoniale, rimaneva incastrata con il braccio nel congegno metallico di chiusura del letto, tra i due montanti in legno.

Con l'altro braccio, riusciva a prendere il telefonino e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che provvedevano a liberare la ragazza dalla scomoda posizione e consegnarla ai sanitari presenti.

Le condizioni della donna apparivano subito buone, anche se mostrava uno stato di sofferenza e con l'arto intorpidito, a causa della posizione scomoda a cui è stata costretta a stare per diverso tempo. Comunque i vigili sono intervenuti anche in via Etruria per mettere in sicurezza un palo della Telecom che stava per cadere.