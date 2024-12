CERVETERI – Son volate parole grosse, poi la coppia è passata ai fatti dando vita a una colluttazione in casa. Ad avere la peggio lei, 40enne e incinta, finita al pronto soccorso con 30 giorni di prognosi, mentre il compagno, coetaneo, è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni gravi. Il fatto è avvenuto l’altra notte a Cerenova, frazione di Cerveteri. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Civitavecchia che sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Sembrerebbe che per motivi di gelosia i due abbiano iniziano a discutere animatamente all’interno delle mura domestiche, prima di passare ai modi bruschi. La donna, da poco tempo in dolce attesa, ha avuto la peggio nella lite ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Civitavecchia con vari traumi giudicati guaribili dai sanitari in almeno 30 giorni. L’indagine, da prassi, è scattata d’ufficio per l’uomo che nei prossimi giorni verrà convocato in caserma per dare la sua versione dei fatti.

Non è la prima volta sul territorio, sempre più donne denunciano soprusi da parte dei mariti o degli ex dentro casa e ad offrire testimonianza di questo scenario è il centro antiviolenza inaugurato un anno fa alle prese con tantissimi casi. Solo che stavolta a farne le spese è stata una donna incinta. Fortunatamente il bimbo non ha avuto alcuna complicazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA