In tanti questa mattina nella chiesa di Santa Maria delle Farine per l’ultimo saluto a Danka Elizabeth Schroder, la moglie del maestro Alessio Paternesi.

«Era una persona gioiosa, con una grande voglia di vivere e una combattività che l’ha accompagnata fino all’ultimo, anche nei momenti di sofferenza - ha detto il parroco durante i funerali - La sua semplicità nei gusti, nonostante il suo successo internazionale come indossatrice preferita dello stilista Valentino, e fotomodella, era un tratto distintivo del suo carattere».

Tra tanti, anche varie autorità del territorio, come il consigliere regionale Daniele Sabatini, e in prima fila: il figli Nils Salvatori e Monica Paternesi.

«Era determinata, esigente e precisa, qualità che le hanno permesso di realizzare i suoi desideri - ha continuato il sacerdote - La sua generosità e il valore che attribuiva alle amicizie erano altrettanto notevoli. Credeva profondamente nell’amicizia e la coltivava con affetto e generosità, un testimone che ci lascia e che non dobbiamo dimenticare».