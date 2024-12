CERVETERI - «La mia vicina e i suoi cani sono stati aggrediti da due pitbull, entrambi erano con il collare». Paura nelle strade del Sasso, frazione cerveterana, intorno alle 6 del mattino. Una signora era uscita per portare a spasso i suoi cuccioli quando a un certo punto i cani di grossa taglia sono sbucati dal nulla minacciosi. Si è temuto il peggio. La donna, per cercare di salvarli, li ha presi in braccio ma in quelle fasi concitate è stata morsa da uno dei due pitbull che poi fortunatamente hanno mollato la presa e sono andati via. Prima l’allarme sui social, poi è scattato un esposto alla Polizia municipale di via Friuli. Sul caso naturalmente si sono attivate le guardie zoofile di Fareambiente Cerveteri che hanno quasi subito rintracciato i due pitbull, microchippati, che a quanto pare erano fuggiti da un’abitazione del Sasso. I legittimi proprietari sono stati sanzionati dai vigili urbani per mal governo di animale e in più, per prassi, scatterà la segnalazione all’Asl territoriale competente per i dovuti accertamenti. Fortunatamente la donna rincorsa sta bene, se l’è cavata solo con un’escoriazione ad una mano.

Quello dei pitbull e dei cani che non vengono gestiti adeguatamente dai rispettivi padroni è ormai un tema nazionale. Ma proprio a Cerveteri negli ultimi due anni sono stati numerosi i casi di persone rimaste ferite o dei loro cagnolini azzannati da pitbull e altri cani di grossa taglia senza museruola o guinzaglio come al contrario reciterebbe il provvedimento comunale.

