CIVITAVECCHIA – L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia ha consegnato alla Comunità di Sant’Egidio circa 25.300 pezzi di capi di abbigliamento per donna per la successiva donazione ai detenuti e alle case dell’amicizia, luoghi di accoglienza e sostegno alle persone in difficoltà.

Il sequestro del vestiario è il frutto una specifica attività investigativa concernente il monitoraggio della movimentazione di containers provenienti da paesi asiatici. L’Autorità Giudiziaria ha accolto la richiesta dell’Ufficio delle Dogane, responsabile della gestione delle merci, di disporre la devoluzione per finalità benefiche in luogo della distruzione, determinando anche un risparmio dei costi di smaltimento a carico della collettività. Soddisfatta la Direttrice Silvia Amato per questa straordinaria donazione, che sottolinea l’importante ruolo umanitario e sociale dell’Agenzia.