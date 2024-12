TARQUINIA - Un portale web di annunci gratuiti finalizzato allo scambio di oggetti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica, uno spazio virtuale dove dar nuota vita agli oggetti usati. E’ l’iniziativa messa in campo dalla Riecam scarl, la società che ha in gestione il servizio di raccolta differenziata a Tarquinia. «Questa iniziativa rappresenta un bel passo avanti per ridurre la produzione dei rifiuti e promuovere l'ecosostenibilità - spiegano dalla riecam - Come? È sufficiente collegarsi al sito www.riecam.it, andare sulla sezione dedicata e registrarsi: una volta effettuata la prima registrazione, sarà possibile accedere nel form dedicato dove inserire i propri annunci in maniera del tutto gratuita e veloce o cercare e visionare oggetti che ci occorrono, contattare l'inserzionista ed organizzare la consegna. Il servizio è semplice, veloce e gratuito.

Subito arriva il plauso del network “Se ami Tarquinia: «Oggi abbiamo scoperto che esiste una nuova opportunità che ci è piaciuta davvero tanto: la riuseria online, per dirla in maniera figa, è una sorta di swap party permanente online: praticamente un portale web di annunci gratuiti finalizzato allo scambio di oggetti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica, uno spazio virtuale dove dar nuova vita agli oggetti usati. E' un bel modo, secondo noi, per ridurre la produzione di rifiuti, facendo riutilizzare da altri quello che non occorre più. Dunque, in parole povere, per essere più sostenibili ed aiutarci anche a vicenda. Complimenti per questa bella idea. E ora tutti a swappare».

