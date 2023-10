VITORCHIANO - Una mattina di solidarietà con la lodevole iniziativa “Dona la spesa”, la raccolta alimentare per sostenere e non lasciare sole le persone in situazione di disagio economico della nostra comunità, che si è svolta ieri mattina nel paese.

«Un ringraziamento a tutti coloro che con un semplice gesto permetteranno di alleviare le difficoltà ai concittadini che, magari solo temporaneamente, hanno la sfortuna di ritrovarsi in una situazione complicata da non poter garantire a se stessi o ai propri cari un pasto a tavola». Così, in un post su Facebook, l’amministrazione comunale.

«Un ringraziamento al Superconti ((il supermercato più grande del paese, ndr) e, soprattutto, ai volontari della Protezione civile Vitorchiano - aggiunge il Comune - grazie ai quali la raccolta ha potuto avere seguito ed essere organizzata».

