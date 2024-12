CIVITAVECCHIA – Arriva dalla Diocesi l’invito a partecipare, domani pomeriggio alle 17.30 presso il Santuario della Santissima Concezione al Ghetto, alla messa per il 40° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Cono Firringa. La cerimonia anticipa la giornata dell’8 dicembre, dedicata all’Immacolata, quando sarà in programma in tradizionale omaggio floreale e di preghiera a largo monsignor Giacomo D’Ardia. L’appuntamento è alle 15:30 con la partenza del corteo dalla Cattedrale, guidato dal vescovo Gianrico Ruzza, attraverso il centro storico, accompagnato dalla banda musicale "A. Ponchielli" e l’animazione liturgica delle congregazioni religiose femminili. Il corteo arriverà alle 16 a largo D’Ardia con i Vigili del fuoco che deporranno la tradizionale corona di fiori sulla statua della Madonna.