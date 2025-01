Il senatore Carlo Calenda turista a Viterbo.

Ieri il leader di Azione era in città per visitare i suoi monumenti.

Calenda si è presentato in compagnia della consorte prima al Museo Colle del duomo di Viterbo e a Palazzo dei Papi ammirando le bellezze di piazza San Lorenzo ed esprimendo apprezzamento per delle eccellenze storico-artistiche uniche nel loro genere.

Calenda è stato accompagnato dal personale e ha avuto informazioni dettagliate su tutte le opere e i monumenti esposti e nozioni storiche sulle sale di Palazzo dei Papi con il racconto della storia del Conclave.

Il senatore era già stato nella città dei papi per motivi politici . Ieri, invece, per la prima volta ha visitato Viterbo da turista.

Dopo la visita al museo del Colle e al duomo, si è recato a fare un giro nel centro storico della città e ha visitato Palazzo dei Priori e il Museo dei Portici rinnovando i complimenti per le eccellenze della sala consiliare, la sala regia e le scenografie disegnate che ricordano molto patrimoni unici come la Cappella Sistina.