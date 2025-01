CAPRANICA - Un’intera comunità scossa e attonita si prepara a dare l’ultimo saluto a Valentina Materazzo, la giovane mamma di 29 anni tragicamente scomparsa lo scorso 30 dicembre a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra gli amici, i familiari e tutti coloro che l’hanno conosciuta. Valentina viveva a Capranica, dove aveva creato una famiglia insieme al marito Giuseppe e alle sue due bambine. Originaria di Bracciano, era conosciuta anche nella vicina Oriolo Romano, dove la sua figura solare e gentile aveva conquistato tutti. Amici e conoscenti ricordano Valentina con affetto e dolcezza, proprio come lei era nella vita di tutti i giorni: una mamma premurosa, una moglie devota e una persona generosa che amava la sua famiglia più di ogni altra cosa. Sui social, molti hanno voluto condividere i loro pensieri e ricordi, tra cui quello di Martina, che ha scritto parole toccanti per salutare l’amica:

«Ricordo perfettamente che qualche giorno fa ci siamo viste e mi ha detto un'ultima frase prima di andare via: 'Oh, fai la brava'… Hai lasciato una bellissima famiglia, eri una madre di due bellissime bambine, una delle quali ho accudito per un po’ di tempo. E neanche a farlo apposta, le hai messo il mio stesso nome. Eri una moglie perfetta, in cui ti dividevi in quattro… Riposa in pace dolce Vale», ha scritto Martina sui social, un messaggio che testimonia l'affetto sincero che Valentina aveva suscitato in chi le stava vicino. La tragedia si è consumata nella mattinata del 30 dicembre, quando Valentina è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione a Capranica. Il marito Giuseppe ha immediatamente chiamato il 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per la giovane mamma non c’era ormai più nulla da fare. La causa del malore improvviso che le ha strappato la vita resta un mistero, lasciando tutti i suoi cari sbigottiti e increduli di fronte a un destino così crudele. Le comunità di Capranica e di Oriolo Romano si preparano ora a dare l'ultimo saluto a Valentina. I funerali si terranno domani (martedì 7 gennaio), alle ore 15, nella Chiesa di San Giorgio a Oriolo Romano, dove amici, familiari e conoscenti si ritroveranno per renderle omaggio e accompagnarla in un ultimo, commovente viaggio. Un momento di grande dolore, ma anche di vicinanza e sostegno per il marito Giuseppe e le sue due bambine, che perderanno una madre e una moglie straordinaria.In queste ore di dolore, la comunità si stringe in un abbraccio simbolico, pronta a sostenere i familiari di Valentina nel momento più difficile della loro vita. La sua memoria vivrà nel cuore di tutti coloro che l’hanno amata e conosciuta, un ricordo che rimarrà indelebile nonostante la sua prematura scomparsa.

