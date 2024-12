TARQUINIA - Si terranno mercoledì 29 maggio alle 15,30 nella chiesa del Duomo a Tarquinia i funerali del luogotenente Roberto Cattaneo, il 56enne deceduto a seguito di un incidente in moto avvenuto lungo l’Aurelia bis all’altezza di Monte Romano.

La moglie Federica, i figli Alessio e Angelo, il fratello Maurizio, la nipote Giulia, i cognati, le cognate, i suoceri e i parenti ne hanno dato il triste annuncio dopo il rilascio della salma da parte del magistrato che ne aveva disposto l’autopsia. I famigliari hanno chiesto che non vengano donati fiori ma opere di bene.

Stamane alle 12 sarà invece allestita la camera ardente, presso il centro addestramento aviazione dell’Esercito, lungo la strada Tuscanese a Viterbo.

Roberto Cattaneo il 17 maggio si trovava in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con una macchina.

Immediata la richiesta dell’eliambulanza da parte dei sanitari con un trasporto al Gemelli difficile.

Poi la corsa in sala operatoria, ma per Roberto Cattaneo non c’è stato nulla da fare.

