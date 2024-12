TARQUINIA - Dolore e commozione a Tarquinia per la morte di Marco Gentili. L’uomo molto conosciuto e stimato in città, ha combattuto con tutte le sue forze contro una grave malattia che non gli ha lasciato.

A febbraio aveva perso il fratello, Claudio Gentili, morto per un malore improvviso.

In tanti, in queste ore, stanno dedicando un pensiero alla famiglia Gentili, costretta a vivere una seconda tragedia dopo quella di pochi mesi fa.

“Non può essere così ingiusta questa vita – scrive un amicosui social – Ciao Marco, salutaci Claudio e vegliate sulle vostre famiglie. Dategli forza per combattere contro questa vita così maledettamente ingiusta”.

“Caro cugino - scrive un parente - nati insieme a breve distanza di tre mesi abbiamo trascorso insieme infanzia e gioventù spensierata,guardandomi alle spalle mi rendo conto che quegli anni sono stati i migliori anni della nostra vita,spero ci sia un giorno dove rincontrarci”.