CERVETERI – Sarebbe uscita nella notte, facendo perdere le sue tracce. Ricerche in corso per la scomparsa di una dodicenne da Cerenova. «Alta, mora, capelli lunghi e carnagione olivastra – si legge nell’appello che sta facendo il giro dei social da questa mattina – non sappiamo come è vestita perché uscita di casa nella notte. Se vedete una bambina da sola aggirarsi da queste parti per favore fatecelo sapere. Grazie».

I carabinieri si sono messi sulle tracce della ragazzina. Utile in questo caso potrà essere il suo cellulare, così come eventuali immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza, specie nelle stazioni ferroviarie. (SEGUE)