ALLUMIERE - Disturbi alimentari: ad Allumiere l'amministrazione comunale promuove la Giornata del Fiocchetto Lilla, in consiglio regionale l'onorevole Marietta Tidei con il suo gruppo hanno chiesto al presidente dell’apposita Commissione di convocare in audizione il presidente Rocca, in qualità di assessore alla Sanità. «Preoccupanti i dati sui disturbi alimentari nei giovanissimi diffusi dal Bambino Gesù: richiesta audizione del presidente Rocca.

Destano molta preoccupazione i dati diffusi ieri dal Bambino Gesù di Roma relativi ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione tra i giovanissimi, che testimoniano un aumento del 64% di nuovi casi dal 2019 ad oggi. Non solo: viene segnalato un abbassamento significativo dell’esordio di questi disturbi, fino agli 8-9 anni che, spiegano dall’ospedale, è verosimilmente dovuto sia all’abbassamento dell’età puberale nelle bambine che al sempre più diffuso impiego dei social network che facilitano confronti con modelli di bellezza irraggiungibili - spiega l'onorevole Marietta Tidei - considerato anche che nell’ottobre del 2024 la Regione Lazio ha annunciato la nascita di una Rete per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in particolare per giovani e giovanissimi, il cui Piano di attuazione a oggi non risulta ancora approvato, insieme al collega @lucianonobili abbiamo protocollato in data odierna la richiesta alla presidente dell’apposita Commissione di convocare in audizione il presidente Rocca, in qualità di assessore alla Sanità, per conoscere quali iniziative concrete la Regione intende mettere in campo con urgenza per contrastare tale gravissimo problema”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA