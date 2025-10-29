TARQUINIA - Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti ha disposto il 29 ottobre 2025 la revoca delle deleghe conferite all’assessora Monica Calzolari.

«La decisione – spiega il sindaco Sposetti – è stata assunta a seguito del venir meno del rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra sindaco e componenti della giunta comunale. Dopo un’attenta e ponderata valutazione, ho ritenuto che le condizioni per una proficua prosecuzione della collaborazione sono venute meno e che pertanto non è più possibile dare piena attuazione al programma di mandato e garantire l’unità della maggioranza che sostiene la nostra amministrazione. Ringrazio l’assessora Monica Calzolari per l’attività svolta in questo anno, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA