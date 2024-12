MONTALTO - Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato nell’intero territorio della provincia di Viterbo finalizzata al contrasto del fenomeno della “malamovida”, il questore di Viterbo ha emesso 7 misure di prevenzione.

Al termine di una scrupolosa istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine su segnalazione della stazione carabinieri di Montalto di Castro in merito ai gravi disordini avvenuti nella notte dello scorso 7 luglio, sono stati emessi cinque provvedimenti del Foglio di Via con divieto di ritorno nel comune castrense nei confronti di altrettanti giovanissimi, tre di sesso femminile e due uomini. Inoltre uno di loro, un 22enne italiano residente a Viterbo, è stato colpito anche dalla misura del “Daspo Willy” che comporta il divieto di accesso in tutti i locali pubblici e di pubblico intrattenimento della provincia di Viterbo per un periodo di tre anni. Infine a carico di una delle ragazze è stata emessa la misura di prevenzione dell’avviso orale.

