LADISPOLI – Crescono le discariche a cielo aperto mentre nei contenitori dei rifiuti i residenti buttano di tutto. Per questo sono finiti nel mirino delle guardie eco zoofile di Fareambiente. I volontari sono interventi in alcune zona dopo aver scoperto che la plastica veniva conferita insieme al vetro o all’umido.

In più in diversi sacchetti l’indifferenziato sempre con altri materiali che al contrario dovrebbero essere suddivisi a parte.

Da qui il “cartellino giallo” per il complesso condominiale. «In questi casi – scrivono i volontari - gli amministratori, il portiere, o coloro che si occupano dei carrellati dei rifiuti di un condominio, dovrebbero comprendere che, né i cittadini estranei a quel condominio, né gli operatori Tekneko, devono fare lo slalom tra i loro rifiuti conferiti malamente. Devono altresì impegnarsi per risolvere ed impedire questo vergognoso e spudorato attacco al vivere civile».

I controlli sono aumentati e chi sbaglia rischia di beccarsi una multa. In più sono entrate in funzione le prime fototroppole pronte a immortalare chi abbandona i rifiuti su strade e marciapiedi.

I dispositivi sono stati installati in numerose zone anche se l’assessore a Igiene urbana e Ambiente non ha svelato in quale punto.

Ovvio, anche per evitare che gli incivili si comportino in modo irresponsabile altrove sapendo dove sono piazzati gli occhi elettronici che comunque verranno fatti ruotare tra la città e le campagne.

©RIPRODUZIONE RISERVATA