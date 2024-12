Dirette e maxischemi, ecco come vedere il Trasporto. Lungo il percorso saranno collocati quattro maxischermi (con amplificazione). Si troveranno in piazza del Plebiscito, piazza dei Caduti, nei pressi della ex chiesa degli Almadiani, in piazza Verdi e in largo Facchini di Santa Rosa (santuario). Per chi lo seguirà da casa è prevista una diretta che avrà inizio alle ore 20,55 e andrà in onda sull’emittente televisiva nazionale TV2000, canale 28 (digitale terrestre), sul canale Sky 157 e canale 18 di TivùSat. In streaming sulla app https://www.play2000.it e sul sito https://www.tv2000.it/streaming/ . Diretta anche sui canali social del Comune di Viterbo, con inizio a partire dalla 20. Sarà pertanto possibile seguire il trasporto sulle pagine istituzionali facebook Comune di Viterbo Informa, Visit Viterbo , sul canale youtube del Comune di Viterbo e sulla pagina fb di Civonline. Sulla pagina del Comune di Viterbo Informa ci sarà la possibilità di seguire la diretta anche con interprete Lis.