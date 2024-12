51,8 quintali. E’ il peso della nuova Macchina di Santa Rosa, la terza griffata Raffaele Ascenzi.

Ieri mattina Dies Natalis è stata sottoposta per la prima volta al rito tradizionale della pesata, operazione curata come sempre dai tecnici dell'esercito. Nello specifico dal quarto gruppo squadroni di sostegno dell’Aves Scorpione, coordinato dal luogotenente Carlo Tridici.

L’operazione che si è svolta ieri mattina a San Sisto ha fatto registrare un peso di 51,8 quintali, rientrando nei parametri fissati dal Comune. La Macchina, infatti, secondo il capitolato d’appalto non deve superare i 50 quintali, ma è previsto un margine di tolleranza che fissa il limite massimo a 52,5 quintali. Dies Natalis promossa quindi a pieni voti e in regola per affrontare il Trasporto del 3 settembre.

Ad assistere con attenzione alla pesata la sindaca Chiara Frontini, l’ideatore Raffaele Ascenzi, il costruttore Vincenzo Fiorillo, il presidente del Sodalizio dei facchini Massimo Mecarini e il vicepresidente, e guida anteriore, Luigi Aspromonte. Il nome di Aspromonte al momento è quello più accreditato per ricoprire il ruolo di capofacchino in sostituzione di Sandro Rossi, che dal 29 agosto si trova ricoverato a Belcolle dove ha subito un intervento d'urgenza al cuore a seguito di un infarto. Per ora dal Sodalizio, il cui direttivo si è riunito nel pomeriggio di giovedì per discutere sulla sostituzione di Rossi, non trapela alcuna indiscrezione. Il nome del capofacchino del Trasporto 2024 sarà comunicato ai cavalieri di Santa Rosa domani mattina durante la prova generale. Intanto si moltiplicano gli auguri di pronta guarigione per Sandro Rossi.

«Aspettiamo un suo rapido ritorno in campo» augura il gruppo viterbese di Fratelli d'Italia che prosegue dichiarando: «A nome di Fratelli d'Italia, dei nostri eletti ad ogni livello istituzionale e dell'intera comunità politica ci stringiamo con affetto al capofacchino e amico Sandro Rossi, colpito nelle ultime ore da problemi di salute. A lui va tutta la nostra solidarietà e gli auguri di pronta guarigione. Forza Sandro, ti aspettiamo per vederti ancora sotto la Macchina alla guida della grande squadra degli eroi di Santa Rosa».

Affetto e auguri anche da Alvaro Ricci, Alessandra Troncarelli, Lina Delle Monache e Francesca Sanna del gruppo Pd in Comune.

«Appresa la notizia di quanto accaduto al capofacchino e amico Sandro Rossi siamo rimasti increduli e dispiaciuti nello stesso momento. Esprimiamo vicinanza a lui e a tutta la sua famiglia e auguriamo una pronta guarigione. Aggiungiamo, caro Sandro, che il 3 settembre non sarai presente fisicamente ma con il cuore sarai insieme a noi e a tutti i facchini di Santa Rosa».