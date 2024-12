CERVETERI - Di nuovo fruibile l'accesso al Tumulo della Nave, l'unico in tutta la Necropoli della Banditaccia, privo di barriere architettoniche e dunque totalmente accessibile anche a persone con disabilità motoria. «L'evento - spiegano dal Gatc - è stato reso possibile grazie alla convenzione tra Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia e le associazionid i volontariato archeologico gruppo archeologico romano - sezione di Cerveteri e Ladispoli - Tarquinia GATC - Gruppo archeologico del territorio cerite il Lucumone e Nucleo archeologico Caere, che prevede il supporto alle attività di conservazione, di conoscenza e ampliamento della fruizione e valorizzazione delle aree circostanti al recinto della Necropoli della Banditaccia». «Questo meraviglioso tumulo, della prima metà del VII secolo avanti Cristo - spiegano - è stato ripulito dalla vegetazione infestante in tempo record per una prossima imminente apertura straordinaria». Si tratta del «primo straordinario lavoro di una serie di interventi che le associazioni effettueranno in sinergia per rendere di nuovo visitabile l'intera area della Necropoli fuori dal recinto denominata area dei grandi tumuli che comprende anche il tumulo Moretti, anche questo prossimo ad una radicale riqualificazione».

