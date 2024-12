VITERBO – Un incendio è scoppiato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre in strada Tuscanese, a Viterbo, causando la distruzione di due auto. Le vetture, che si trovavano in un terreno adibito a deposito per la vendita di automobili, sono state avvolte dalle fiamme in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, evitando che si propagassero ad altre vetture presenti nel deposito. Contemporaneamente, le volanti della polizia sono giunte per effettuare i primi accertamenti e avviare le indagini.