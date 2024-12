CIVITAVECCHIA – Giornata a Civitavecchia per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che, accompagnato dagli esponenti locali di Fratelli d’Italia ha visitato le due strutture penitenziarie cittadine: la Casa di Reclusione di Borgata Aurelia prima, e la Casa circondariale di via Tarquinia poi. Con lui la direttrice del carcere Patrizia Bravetti e il personale della Polizia Penitenziaria. Durante la mattinata, Delmastro ha incontrato i rappresentanti sindacali, affrontando le criticità delle due strutture cittadine.

Tra le problematiche emerse, il sovraffollamento delle celle, la carenza di personale e la necessità di interventi strutturali per garantire condizioni di detenzione adeguate. I sindacati hanno sottolineato l'importanza di incrementare le risorse umane e materiali per migliorare la sicurezza e il benessere sia dei detenuti che degli operatori.

Il sottosegretario ha riconosciuto l'impegno e la dedizione della Polizia Penitenziaria, definendola un esempio di professionalità. Il sottosegretario Delmastro ha quindi ricordato l’impegno sulle due strutture, con un intervento per le sezioni detentive della casa circondariale, un nuovo padiglione con fondi del Pnrr, ed una riqualificazione da 500mila euro di una parte della struttura di via Tarquinia. Struttura che, ha ipotizzato Delmastro, potrebbe anche diventare una “succursale delle scuole di formazione, per giorvani allievi ed agenti”. «Non oltre il 15 gennaio - ha concluso - ci sarà una prima visita ispettiva».

©RIPRODUZIONE RISERVATA