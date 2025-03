FIUMICINO - Il 18 marzo 2025 è prevista l'apertura al traffico della nuova sede stradale di Viale Traiano, un passo significativo nel progetto di riassetto della Darsena di Fiumicino. Contestualmente, verrà chiuso il tratto compreso tra Via delle Gomene e Via degli Ormeggi, per consentire il proseguimento dei lavori.

La disciplina di traffico provvisoria, in vigore dal 18 marzo fino al termine dei lavori, introduce alcune modifiche alla viabilità. Il transito sarà aperto in entrambi i sensi di marcia sulla nuova sede stradale, garantendo così la continuità della circolazione. Sul tratto di Viale Traiano compreso tra l'intersezione con Via G. Giorgis e Via degli Ormeggi, verrà imposto il limite di velocità di 30 km/h, con segnalazioni di lavori in corso e avvisi relativi all'uscita di mezzi di cantiere.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, sarà istituito il divieto di transito, sosta e fermata con zona rimozione sulla vecchia sede di Viale Traiano e su tutta l'area di Largo Marinai d'Italia, delimitata dalla recinzione del cantiere.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, ha dichiarato: "Stiamo portando avanti i lavori a pieno ritmo per terminare il riassetto della Darsena entro maggio, così da renderla fruibile a cittadini e visitatori per la stagione estiva."

Il progetto di riqualificazione della Darsena prevede interventi significativi per migliorare la funzionalità e il decoro di uno dei luoghi più caratteristici e centrali della città. Una delle principali modifiche riguarda l'inversione degli spazi tra la passeggiata e il parcheggio: l'area pedonale si svilupperà dalla parte del centro abitato, mentre la strada sarà realizzata sul lato banchina. I parcheggi auto saranno disposti a spina lungo la carreggiata centrale e sono previste postazioni per le auto elettriche. L'attuale corsia ciclopedonale rimarrà nella posizione attuale.

Un altro intervento rilevante è il collegamento della ciclabilità tra il Lungomare della Salute e Via del Faro. Sarà realizzato un sentiero lungo la fascia costiera prossima alle abitazioni, che si svilupperà fronte mare e prevede due punti di stazionamento e riposo, per agevolare persone anziane o con problemi di mobilità, oltre a una gradonata per consentire l'accesso all'arenile. L'opera si inserirà in maniera armoniosa nel paesaggio esistente, tipico della macchia mediterranea con formazioni dunali, e sarà arricchita con la piantumazione di arbusti e piante caratteristiche di questi luoghi.

Per agevolare lo smaltimento del traffico su Via del Faro, sarà istituita una nuova rotatoria, abbellita con un'aiuola centrale dove verrà posizionata la statua di Enea, realizzata dal maestro Ugo Attardi e attualmente esposta in Darsena. Il termine dei lavori è stimato entro la fine del 2025. +\L'intervento complessivo ha un valore di 3 milioni di euro, di cui 300mila stanziati dal Comune di Fiumicino e 2,7 milioni di euro dalla Regione Lazio. Queste modifiche alla viabilità e le opere previste rappresentano un passo fondamentale per migliorare l'accessibilità e la fruibilità della zona, in vista dell'imminente stagione estiva. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le nuove disposizioni per garantire la sicurezza di tutti durante il periodo dei lavori.