Danneggiamenti, risse, minacce e aggressione a personale Cotral, il questore firma due daspo Willy nei confronti di due pregiudicati. I due provvedimenti di divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico e a esercizi pubblici, è stato eseguito dagli agenti della Polizia Anticrimine.

Il primo destinatario è stato censurato poiché responsabile negli ultimi 3 anni di aver partecipato in più occasioni a risse, nonché commesso vari reati quali percosse, danneggiamento, resistenza al pubblico ufficiale, violazione della legge sulle armi e minacce – per i quali è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria – avvenuti sempre all'interno o nei pressi di locali pubblici del capoluogo.

La misura di prevenzione vieta all’uomo per la durata di 2 anni l'accesso o lo stazionamento a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ubicata nell'intera provincia di Viterbo.

L'altro, invece, sanzionato per essere stato denunciato in più occasioni per furto aggravato, lesioni ed interruzione di pubblico servizio ai danni di avventori di un bar in zona Riello, nonché per aver aggredito personale dell'azienda di trasporto pubblico regionale Cotral in prossimità del capolinea dei mezzi.