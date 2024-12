Trambusto nella stazione dei carabinieri di Oriolo Romano dove alle prime luci di venerdì si è presentato un uomo di origine polacca, residente a Canale Monterano, frazione di Monte Virginio.

Dopo aver suonato insistentemente, l’uomo ha danneggiato l’apparato citofonico installato nel cancello d’ingresso alla caserma.

Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della stazione di Vejano.

I militari intervenuti hanno provveduto all’identificazione dell’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia.

Trovato in possesso di un coltello di genere proibito, è stato anche denunciato in libertà per danneggiamento aggravato e porto abusivo di coltello.

La notte brava del polacco, però, non si è conclusa qui

Successivamente, alle 6.40, infatti, lo stesso si è presentato in piazza Claudia, sempre ad Oriolo Romano, e ha minacciato di morte alcune persone armato di coltello.

Giunta la richiesta di intervento al 112, la centrale operativa della compagnia di Ronciglione ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile.

L’uomo all’arrivo dei militari dell’Arma si è scagliato contro di loro minacciandoli e uno di essi riportava delle lesioni.

Alla fine i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo.

A causa del suo stato di agitazione, è stato fatto accompagnare con un’ambulanza del 118, intervenuta sul posto, presso l’ospedale di Belcolle, seguita dai militari.

Dopo le cure del caso ricevute presso il nosocomio, l’uomo è stato arrestato per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello di genere proibito e condotto presso il carcere di Mammagialla a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo.